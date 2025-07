Conflicto en restaurante de la costanera: protestan por maltrato, recortes y pagos atrasados

Una fuerte protesta gremial tuvo lugar este viernes frente al restaurante Chance, ubicado en la costanera de Carlos Paz, dentro del complejo del casino. Dirigentes y afiliados de UTHGRA Córdoba, con bombos, bombas de estruendo y banderas, se concentraron frente al local en reclamo por salarios adeudados, reducción de jornada laboral, trabajadores en negro, maltrato e incumplimiento de acuerdos previos.

Según explicó el secretario gremial Christian Ruiz, actualmente hay 30 personas afectadas por esta situación. El referente fue contundente:

“Lamentablemente UTHGRA Córdoba alza la voz. Nosotros realizamos esta movilización ante el incumplimiento del empresario. Hay registración deficiente, trabajadores que hacen 8 horas y están registrados por 4, trabajadores en negro, y además se adeudan salarios y aguinaldos”.

“Recordamos que el último día para pagar el aguinaldo fue el 30 de junio. Y a eso se suma un agravante: han reducido las horas. Reducir las horas significa reducir el salario: chicos que cobraban $1.000.000 ahora cobran $500.000. Eso no lo podemos tolerar”, expresó a EL DIARIO.

Desde el gremio reclaman la intervención urgente del Ministerio de Trabajo, y confirmaron que ya mantuvieron contacto con la Secretaría de Trabajo provincial, que prometió una audiencia inmediata.

Ruiz también recordó un episodio anterior que da cuenta de la tensión con la empresa:

“Nosotros tuvimos un precedente. Vinimos a hacer una inspección y encerraron a trabajadores con un candado. Eso es lamentable, porque nadie puede cercenar la libertad de otra persona. Hoy estamos nuevamente en la puerta por otra situación grave: la reducción de horas y el incumplimiento de acuerdos”.

“Se firmaron todas las instancias de negociación y no se respetó el convenio colectivo de trabajo. Esto ya no es excusa económica, sino una decisión de no respetar los derechos laborales. Si hay silencio, nosotros estamos acá luchando”, concluyó.

“Están usando la plata para otro negocio”

Un trabajador del establecimiento, que prefirió mantener su nombre en reserva, brindó su testimonio y expuso una realidad cruda:

“El problema que tenemos acá es que pagan los sueldos tarde, no pagaron el aguinaldo ni los aportes, y hay maltrato por parte del dueño y de una encargada. Esta situación la venimos sufriendo hace meses”.

“Dicen que es por la situación económica, pero el problema es que están usando la plata para poner otro negocio y nos están descuidando a nosotros en todo sentido”.

También denunció irregularidades con las propinas: “Antes las pagaban una vez por mes. Cuando empezamos a controlar la propina, los chicos cobraron más. ¿Por qué será? Ahora prometieron pagarla por semana y la están dando cada 15 días. La plata está, porque la ponemos nosotros”.

En cuanto al maltrato, agregó: “Hay insultos, gritos, una encargada que ha llegado a agarrar del brazo a empleados, dejando marcas. Y mucho maltrato verbal. Algunos no denuncian por miedo a perder el trabajo”.

También reclamaron por condiciones precarias: “Nos hacen servir whisky en vasos de trago largo o descartables, algo que no pasa en ningún otro casino. Hay maltrato al cliente, faltan insumos, y se deteriora todo”.

Desde el gremio advirtieron que la protesta continuará si no hay respuestas concretas del empleador o de la autoridad laboral. “Nosotros somos respetuosos de los pasos administrativos, pero si no hay soluciones, vamos a seguir en la calle”, concluyó Ruiz.