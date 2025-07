La China Suárez y Benjamín Vicuña firmaron un acuerdo sobre sus hijos

Buenos Aires. La China Suárez acaba de regresar al país, luego de una semana acompañando a Mauro Icardi en Estambul, en su reincorporación al Galatasaray. La vuelta coincide con el acuerdo judicial que alcanzó la actriz con su ex pareja Benjamín Vicuña, sobre sus hijos Magnolia y Amancio.

“Esto acaba de suceder porque tenían que firmar ellos dos, que no se vieron. Ellos siguen sin hablar entre ellos. La comunicación es a través de sus abogados. Pensé que tal vez se iban a ver, pero no. La firma es un acuerdo que logran Agustín Rodríguez, abogado de la China, y Máximo Petracchi, el abogado de Benjamín. Realmente son ellos los que logran este acuerdo, porque estaba muy difícil la situación”, contó la periodista Tatiana Schapiro en DDM (América) sobre el paso que dio la expareja.

“Benjamín Vicuña ya levantó la restricción para que la China pueda sacar a los niños del país. ¿Cómo es el acuerdo y cómo van a ser los próximos días? Mañana se estarían yendo Vicuña de vacaciones con sus hijos al sur. Me dicen que iría a Villa La Angostura. En el sur también está cerquita Pampita con sus hijos. Sería lógico pensar que después se van a juntar los hermanos", mencionó la periodista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani. “En el sur también está Wanda”, detalló, sobre la coincidencia.

“Benjamín se va al sur con sus hijos de vacaciones y los trae dentro de una semana. El 25 o 26 de julio se está yendo la China con los chicos a Turquía. Es por dos semanas. Ya está levantada la restricción parental para que ella pueda viajar con los niños”, señaló. “Los nenes se van dos semanas al sur con su papá y después dos semanas con su mamá a Turquía y van a estar volviendo entre el 8 y el 9 de agosto. Hay que ver los pasajes, pero esa es la idea?, pormenorizó.

“Esto sigue. Cuando los chicos vuelvan, se van un par de días con su papá, porque es el reencuentro con él y retoman la actividad normal”, completó. La periodista también señaló qué no sabe aún si el actor chileno iniciará acciones legales contra su expareja y aseguró que todo, en este verdadero culebrón, es “paso a paso”.