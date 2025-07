Riesgo de incendios: advierten que "un descuido puede terminar en tragedia"

Con la llegada de los días secos y ventosos, se intensifica el riesgo de incendios forestales en Córdoba y otras regiones del país. Las autoridades insisten en la necesidad de extremar las medidas de prevención y recuerdan que muchas tragedias comienzan con pequeños descuidos.

“Un descuido puede terminar en tragedia”, remarcan desde los organismos de emergencia. Por eso, llaman a la comunidad a actuar con responsabilidad y evitar prácticas que puedan desencadenar focos ígneos, especialmente en zonas de monte y áreas rurales.

Recomendaciones para prevenir incendios:

Activemos la prevención:

• No hagas asado en zonas no habilitadas.

• No tires colillas de cigarrillo en el suelo, especialmente en el campo o la banquina.

• No quemes basura, restos de poda ni pastizales.

• No hagas fogatas, ni siquiera para calentar comida o agua.

“No desafiemos al fuego”, advierten las autoridades. Cuidar el ambiente es una responsabilidad de todos.

Ante cualquier indicio de humo o fuego, es fundamental dar aviso inmediato a los canales oficiales: 0800-888-FUEGO (38346) | 911 | Bomberos 100

La prevención salva vidas, hogares y naturaleza. No esperemos a que sea tarde.