Carlos Paz: Un proyecto busca eliminar la Defensoría del Pueblo de la Carta Orgánica

Un proyecto se presentó en el Concejo de Representantes y busca eliminar la Defensoría del Pueblo de la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz. La iniciativa fue elaborada por el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), tomó estado legislativo y se sustenta en la apatía que la sociedad carlospacense mostró respecto al funcionamiento de la institución.

«El 83% de los vecinos no fue a votar. Es una interpelación concluyente: los vecinos no creen y no quieren esta institución»; dijo el autor de la iniciativa, quien propone suprimir el capítulo III (arts. 171 a 181) del Título Segundo de la Carta Magna local, a través de la convocatoria a una Convención Constituyente exclusiva.

«La Defensoría del Pueblo, lejos de cumplir el rol de defensa de los derechos y garantías de los vecinos; y ejercer el control sobre el Gobierno Municipal, solo se ha convertido en una estructura costosa, estéril carente de autonomía e independencia»; consideró.

Quaranta dialogó con EL DIARIO y contó que la propuesta se fundamenta, entre otras cosas, en el profundo descrédito que atraviesa la institución (en el último acto eleccionario del 29 de junio, solo concurrió a votar el 17% del padrón habilitado).

«Estos números no son sólo datos estadísticos: son un llamado de atención que el Estado y las autoridades tenemos el deber de interpretar con responsabilidad institucional. Hay una decisión concluyente de la ciudadanía, que ha encontrado en la abstención una forma legítima de expresar su rechazo. En este contexto, no podemos seguir avalando estructuras vacías, decorativas, carente de legitimidad»; argumentó el autor de la iniciativa.

La propuesta establece que la elección de convencionales constituyentes deberá realizarse en un plazo no mayor a 60 días desde la promulgación de la ordenanza, y que la Convención deberá expedirse en un plazo máximo de 30 días corridos.

Finalmente, el concejal expresó que «Si existe voluntad real de acompañar esta propuesta, antes que finalice el año 2025 la institución de la Defensoría del Pueblo, que no ha encontrado sentido de pertenencia en Carlos Paz, será parte del pasado».