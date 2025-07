En la vuelta a clases, Llaryora inauguró el edificio del colegio Carande Carro

El gobernador Martín Llaryora dejó inaugurado el nuevo edificio del colegio Carande Carro de Villa Carlos Paz y destacó la inversión que el gobierno provincial destina a la educación. La ceremonia se concretó este lunes 21 de julio en el marco de la vuelta a clases luego de las vacaciones de invierno.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno de la Provincia, Manuel Calvo; el legislador departamental Walter Gispert; la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana de la Municipalidad, Soledad Zacarías y el director de Educación, Carlos Viotti, entre otros.

Las autoridades provinciales y municipales fueron recibidos por los alumnos y la directora de la institución, Laura Frini, quien los invitó a recorrer las nuevas instalaciones del IPEM 190.

La obra se completó tras largos años de espera y fue una jornada histórica para la comunidad educativa, que retomó el ciclo lectivo con aulas nuevas y un espacio digno para los alumnos y docentes.

Llaryora puso en valor el legado de Pedro Carande Carro (impulsor de la institución, que se convirtió en el primer secundario público que tuvo la ciudad) y agregó: «Quería estar acá porque es un compromiso que se ha asumido con la comunidad educativa y especialmente también con Esteban (Avilés). Una de las cosas principales que nos propusimos fue terminar las obras en este edificio. Es un lugar maravilloso por su historia. Para esta escuela, nada ha sido fácil, como le pasa también a la educación argentina. Buscar educación de calidad en la Argentina siempre ha sido un trabajo difícil, un compromiso, una lucha y una pelea. Acá veo muchos padres que están hoy aquí acompañando, sabiendo la felicidad que tienen de tener hijos maravillosos que a partir de ahora, contarán con todas las condiciones necesarias para estudiar con calidad».

«Estamos contentos de haberle cumplido a los vecinos de Carlos Paz. No solamente vamos a terminar las obras, sino que quiero contarles algo a los chicos, les venimos con un regalito extra. Hoy les vamos a cambiar todo el gabinete educativo, van a tener todas las computadoras nuevas y de última generación. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante, los gobiernos provinciales tenemos que tomar decisiones muy fuertes y garantizar las condiciones necesarias. Esas condiciones tienen que ver con derechos, tienen que ver con cuestiones que son básicas. En medio de esta desinversión a nivel nacional, nosotros estamos inaugurando una escuela por mes y eso sólo lo puede hacer una provincia con un marcado compromiso educativo»; agregó.«Ustedes saben, se sacó la Iniciativa Docente y Córdoba la sostuvo con fondos provinciales. Nos sacaron los subsidios del transporte y en Córdoba, el boleto educativo sigue presente para que los niños puedan llegar a su escuela y para que los estudiantes puedan tener una educación universitaria. Muchas cosas estamos haciendo en un momento donde la sábana o la frazada está corta. Yo les pido a todos, más allá de cómo pensemos, más allá del partido, más allá de la religión, tenemos que trabajar todos juntos. Todos juntos por los chicos, todos juntos por la comunidad. Nosotros no venimos a ofender a nadie, ni a agitar a nadie, ni a insultar. Venimos a construir puentes, no trincheras»; reflexionó el gobernador.