Una vida en la noche de Carlos Paz: la historia del hombre del bigote

Miguel Ángel Ortega es un personaje característico de la noche de Villa Carlos Paz y una figura inconfundible, con su tradicional bigote mostacho y su delgada figura que saca a pasear cada día por las calles de la ciudad. Tiene 74 años bien vividos, según dice, y pasó por los establecimientos nocturnos más importantes de las décadas del setenta, ochenta y noventa.

Su historia bien podría servir para el guión de una película, pero hoy está retirado de la vida noctámbula.

Creció en una casa que se encontraba en calle Las Heras, en pleno centro, y fue parte de la primera promoción del colegio Cristo Obrero y terminó sus estudios en el IESS. También integró el primer equipo del Carlos Paz Rugby Club y trabajó de mozo en icónicos locales como Jimmy´s, Kartun, Tramps, Chez Ami y Punta Hidalgo, entre otros.

«Viví una época gloriosa de Carlos Paz, fui esencialmente un hombre de la noche. Ahora me acuesto a las nueve de la noche y dejé esos tiempos atrás. Nunca me casé, porque mi vida no era para cualquiera»; confiesa a EL DIARIO.

En su mochila carga fotos históricas del Club de Remo, del equipo de rugby que integraba y de amigos, como Carlos «Cheto» de Bianchetti y su querido «El Galpón».

Hoy, vecinos y turistas, lo paran en la calle para preguntarle por su increíble bigote. «Me lo dejé de grande; lo afeito y recorto todos los días y prácticamente no le hago otra cosa. Yo solo lo mantengo, no voy a ninguna barbería ni peluquería. No me inspiré en nadie, simplemente me gusta. Este bigote actual, tiene ocho años sin cortar».

«Algunos me dicen que me queda mal, otros que me queda bien. Es gracioso porque pasan hombres y mujeres y muchos me dicen: ´qué lindo bigote´. Hay quienes se piensan que soy mexicano. Para que crezca así, tienen que pasar muchos años»; reveló.