Un padre explotó en el grupo de egresados: "voy a volver re mamado al hotel"

La organización de los viajes de egresados suele generar verdaderos campos de batalla en los grupos de WhatsApp de padres. Discusiones interminables sobre pagos, excursiones, normas, bebidas y hoteles terminan desbordando la paciencia de cualquiera. Esta vez, un padre fue protagonista de un audio que se viralizó por su sinceridad brutal.

El hombre fue agregado al chat por su hija para ayudar a coordinar el viaje de fin de curso, pero lo que recibió fue una catarata de mensajes confusos y contradictorios. Cansado del tono de las conversaciones, decidió responder con un mensaje que ya circula por redes sociales.

"Papá"



Porque una chica metió a su papá en el grupo de padres de los egresados y se peleó con todos. https://t.co/CgC1iRaCQP pic.twitter.com/jGfgqWMNvL — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 23, 2025

“Yo la verdad no puedo creer, estoy trabajando y está el teléfono ti, tit, tititit.... Yo le pregunto, señora, condiciones, el upd, (último primer día), están todos los pibes mamados, su hija, todos. Ahora se preocupa, ahora se preocupa....Están que van a firmar, que no van a firmar. Vas a confirmar y dejen de romper las pelotas. Si me dicen como papá para acompañar, los voy a acompañar y ¿saben qué? No iba a ir, pero voy a ir. Y si me votan, voy a ir, voy a chupar con ellos, voy a bailar, si toco fumar, voy a fumar y voy a volver re mamado al hotel. Así se quedan tranquilos, pero se van a quedar tranquilos que un adulto va a ir, que voy a ser yo. No hablo más”, disparó sin filtro.

El audio generó un silencio incómodo en el grupo. La hija, al ver el revuelo, aclaró que lo había agregado para que dialogara con los demás padres, “no para pelearse con todos”.

La situación no es nueva. Cada año, los chats de padres se llenan de debates sobre si los jóvenes deben beber o no, si el hotel es seguro, si la empresa de viajes es confiable y si los pagos están al día. Entre idas y vueltas, estos grupos terminan saturados de mensajes, discusiones y tensiones que, muchas veces, son más intensas que las preocupaciones de los propios egresados.