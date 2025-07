¿Qué pasó con Germán García, el hombre desaparecido en La Cumbre?

Desde el pasado jueves 16 de julio se lleva adelante una intensa búsqueda con más de 100 personas en la localidad de La Cumbre, para poder encontrar a Germán García, de 52 años.

Después de tantos días y sin hallazgos, crece la incertidumbre entre los vecinos de la zona y la familia, que no encuentra respuestas a lo sucedido. Aseguran que no tenía problemas de salud, ni conflictos con otras personas.

Su hermana, Agustina García, en diálogo con EL DIARIO expresó: "La última vez que lo vimos fue el martes a la noche, estuvo bien, no mostraba nada raro, se mantuvo en comunicación con el hijo y la última vez que se conectó al WhatsApp fue el miércoles a las 13 horas. Dos semanas antes había tenido un episodio en la casa donde se había como desvanecido, pero no tenía problemas de salud que nos alertaran, le dijimos que consulte. Ese jueves él tenía que ir a buscar a su patrona a la terminal y no fue, él estaba de casero, vivía en La Cumbre. Ella consiguió que la busque otra persona. Se fue a buscarlo pensando que se había dormido y cuando llegó, la puerta estaba sin llave, no había signos de violencia o de alguna pelea, la cama estaba tendida, estaban todas sus pertenencias; faltaba su billetera y su celular, pero no se llevó el cargador."

"Tenía una vida muy tranquila; la iba a ver a mi mamá, hacía las compras y regresaba, tenía una rutina. Estamos todos con incertidumbre, no sabemos qué pensar; si alguien lo vio o sabe algo, que se comunique. Era una persona que fumaba bastante y no tenía la condición física como para decir que se fue a subir la montaña y se perdió. Es mucha la gente que lo busca, por todos lados, con perros, caballos, mucha gente esta haciendo lo posible por encontrarlo", finalizó Agustina.