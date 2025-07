Francos defendió el veto a la ley de jubilaciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el presidente Javier Milei vetará la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, argumentando que “el sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos” y que el Estado no puede seguir gastando más de lo que recauda. “Si no se hubiera perdido tanto dinero público en bolsillos indebidos, también habría más recursos para los jubilados”, agregó, en un tiro por elevación al kirchnerismo.

Consultado por las críticas de Cristina Fernández de Kirchner, quien acusó al gobierno de “gobernar para los ricos” tras el anuncio de la baja de retenciones al agro, Francos fue contundente: “Cristina no entiende nada. Lo que ellos le hicieron al campo fue un daño enorme. Bajar retenciones no beneficia solo a los ricos, hay pequeños productores que se levantan a las 5 de la mañana para trabajar su tierra. Estimular al agro es agrandar la economía”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario defendió la política de Milei con el campo y dijo que reducir impuestos al sector productivo “genera empleo, actividad económica en los pueblos y más inversión en todo el país”. “Ponerle freno al campo es no entender lo que pasa en la economía”, remarcó.

Sobre las tensiones internas tras el cierre de listas de La Libertad Avanza, Francos minimizó los conflictos y aseguró que “es natural que algunos hayan quedado disconformes”, pero afirmó que “todos van a trabajar para sostener el proyecto que lidera Javier Milei”. Al ser consultado sobre la supuesta influencia que él ganó dentro del “triángulo de hierro” del poder oficialista, junto a Karina Milei y Santiago Caputo, respondió: “Cada uno cumple un rol. Karina está abocada al armado político, Santiago diseña estrategias y yo colaboro en la gestión. No hay internas”.

Francos también desmintió que el gobierno tenga tintes peronistas: “He escuchado decir que Milei es más peronista que los propios peronistas, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Milei hace todo lo contrario: limita el gasto, corta con el despilfarro y busca eficiencia en el Estado”.

Finalmente, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas: “Vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires. Sentimos un fuerte respaldo, sobre todo porque estamos combatiendo uno de los mayores males que dejó el kirchnerismo: la inflación”.