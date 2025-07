La Tigresa Acuña despidió a la "Locomotora" Oliveras: "Estoy muy triste"

Alejandra "Locomotora" Oliveras, una leyenda del boxeo argentino y femenino en el ámbito global, falleció este lunes a sus 47 años después de haber sufrido un ACV y pasar dos semanas internada en el Hospital José María Cullén de Santa Fe. Marcela "Tigresa" Acuña, una de sus principales rivales en el ring, la despidió en los medios.

“Estoy muy triste, hasta ayer estaba más que bien su evolución. Seguía todos los días sus partes médicos, hasta ayer estuve en contacto con el hermano. Y me encuentro con esto, algo terrible”, comenzó Acuña al contar sus sentimientos con la noticia que mantiene en luto a todo el país y el mundo del boxeo.

“La recordaría con la energía que tenía para con todo. Iba siempre al frente, buscaba influenciar para que todos pudieran vivir de la mejor manera, que pudieran disfrutar de la vida, vivir el momento. Cuánta razón tenía. Nos deja vacíos. Vamos a extrañar muchísimo sus frases motivacionales”, continuó la Tigresa.

Locomotora y Acuña tuvieron una relación conflictiva después de que la formoseña le arrebató el título supergallo en fallo unánime en el mítico Luna Park, siendo la primera derrota de la carrera de la Locomotora. La jujeña cayó en el quinto asalto tras recibir un golpe en la nuca que tildó de “antirreglamentario” y tras la velada declaró que el jurado le robó el combate. “Quiero recuperar lo mío frente a ella”, expresó en su momento. Aquella revancha nunca llegó, pero sí otros títulos mundiales.

“Lo que nos separó fue la adversidad y la polémica del boxeo femenino. Lo que nos unió fue el haber pasado los años, el haber madurado. Por suerte, no me quedó nada por decirle, le agradecí todo lo que había hecho por el boxeo. Gracias a Dios nosotras pudimos reconstruir nuestra relación, me hubiese sentido muy culpable si no lo hubiésemos logrado", reveló la Tigresa.

"El año pasado nos reencontramos en un evento de influencers y pudimos seguir siendo colegas, tal vez no amigas, pero sí colegas, para seguir fomentando este gran deporte que tanto amamos y que nos unió”, explicó cómo se dio la reconciliación y el impacto del paso del tiempo, que hizo su trabajo.

“A sus hijos los había visto muy chiquitos, y cuando nos reencontramos ya estaban hechos hombres, igual que los míos. Cuando hablamos, en una nota, nos matamos de risa”, comentó Acuña, quien terminó recordándola: “Siempre fue muy aguerrida, fue para adelante y muy bien puesto estaba su sobrenombre, ¿no?".

"Lo que más recalcaba es el tema de las bolsas, eso no lo pudimos lograr. Sí logramos que no demonizaran al boxeo femenino, porque chicas de 16, 17, 18 años, que empezaron a boxear, no sufrieron discriminación porque nosotras la borramos. Fue gracias a nuestra perseverancia", puso en valor su legado y su pelea mutua en el boxeo femenino.