UTHGRA denunció el cierre de “Rock Me Beer” y exige respuestas para los empleados

Villa Carlos Paz. La sede cordobesa de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) denunció el cierre intempestivo del local gastronómico “Rock Me Beer”, ubicado en pleno centro de Villa Carlos Paz, y reclamó la urgente intervención del Ministerio de Trabajo para proteger los derechos laborales de los empleados que se quedaron en la calle sin previo aviso.

El hecho ocurrió el lunes 21 de julio en horas de la madrugada, cuando los trabajadores llegaron a sus puestos y se encontraron con las puertas cerradas y el local totalmente vaciado. El establecimiento funcionaba en la Galería Argeo, sobre calle 9 de Julio, y era uno de los más grandes de la zona.

El responsable del cierre es el empresario Ariel Tondo, quien en las últimas semanas también dispuso el cierre de “Moto Café” y “Café París”, todos locales comerciales ubicados en Villa Carlos Paz bajo distintas razones sociales.

“Lo ocurrido en Villa Carlos Paz es grave. No se puede bajar una persiana en plena madrugada, vaciar un local y desaparecer, dejando a los trabajadores sin respuestas ni garantías. Acá no hay excusas: hay leyes que se deben cumplir”, señalo el secretario del gremio, Juan Rousselot, en un comunicado que se publicó en las redes sociales.

Desde el sindicato, se denunció que los empleados afectados por el cierre trabajaban en condiciones irregulares, sin registración, con sueldos por debajo del convenio y pagos adeudados desde hacía meses. A esto se suma que muchos de ellos rotaban entre los diferentes locales de Tondo, lo que complica aún más el relevamiento formal de las relaciones laborales.

El gremio ya presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y se estableció una audiencia para el jueves 31 de julio a las 10 de la mañana, con el objetivo de mediar una solución. Mientras tanto, se brindó asesoramiento legal individual y colectivo a los empleados afectados y se inició un relevamiento para determinar con precisión la cantidad de damnificados, sus funciones y los montos que les adeudan en concepto de haberes e indemnizaciones.



La caída del “Imperio Tondo”

“Mandamos un inspector para que haga un levantamiento de testimonios y todos los empleados manifestaron lo mismo: a la noche estuvo el dueño diciendo que iban a abrir para hablar y a las cinco de la mañana, se presentaron varios ayudantes y desalojaron todo. No es la forma de manejarse”, señaló días atrás a El Diario el delegado de UTHGRA, Cristian Ruiz.

Además de los trabajadores, otros sectores también se vieron perjudicados por la repentina caída del “Imperio Tondo”: proveedores, comerciantes y vecinos aseguran haberle prestado dinero o incluso haberle comprado vehículos que nunca fueron entregados.

A pesar de haber emitido un comunicado comprometiéndose a pagar las deudas, Ariel Tondo no ha ofrecido respuestas concretas ni formalizado acuerdos. UTHGRA reafirmó su compromiso de sostener el reclamo hasta que se regularice la situación de cada trabajador.

“No vamos a permitir que se repita esta forma irresponsable y abusiva de abandonar un establecimiento. Estamos donde tenemos que estar: con los trabajadores, defendiendo lo que les corresponde”, concluyó Rousselot.