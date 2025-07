El centro vecinal Miguel Muñoz B, golpeado por la delincuencia

Villa Carlos Paz. En el último tiempo, el centro vecinal del barrio Miguel Muñoz B de Villa Carlos Paz, ubicado en calles Brasil y Ecuador, viene siendo azotado por diferentes hechos delictivos. Desde la comisión expresaron la angustia constante que sufren.

El último lunes, cuando fueron a mostrar el lugar, se dieron cuenta de que faltaba el extractor del techo, lo que se sumó a la seguidilla de robos que se vienen produciendo.

"El lunes a la mañana estábamos con los chicos de boxeo y nos damos cuenta de que faltaba el extractor que estaba en el techo, que es alto, no es fácil de sacar, tiene una altura importante. El domingo estuvimos en el lugar y estaba, hicimos la denuncia online, cada vez que pasa algo es tener que estar todo el día y pasan cosas todo el tiempo", señalaron desde la comisión.

"Tiempo atrás nos llevaron una puerta, un juego de baño completo, se llevaron un inodoro, un calefón eléctrico y otras cosas, ese fue el primer robo. Hicimos peñas solidarias que la gente nos pide en el centro vecinal por problemas de salud en dos oportunidades y se llevaron los ventiladores. Estamos en proceso de la instalación de cámaras y después de eso vamos a tratar de reponer todo lo que se han llevado".

"No solo es un daño económico, también emocional, abrimos la puerta y lo primero que hacemos es ver que no falte nada. Es un centro vecinal para todos, tienen problemas de salud y se les da el espacio, para cumpleaños de 15, para gente que necesita reunir plata para pagar el alquiler, y tenemos muchas actividades para la gente del barrio. Hicimos una peña con entrada de alimento no perecedero para ayudar a la gente. Pero pasa esto y de diez pasos para adelante damos seis para atrás. Pedimos que los vecinos también se comprometan avisando si ven algo, es un llamado a que cuidemos el centro vecinal entre todos", finalizaron explicando desde la comisión.