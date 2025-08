Nuevas denuncias contra la Coopi por el cobro a los vecinos de Carlos Paz

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz amplió las denuncias penales en contra de la Cooperativa Integral, tras conocerse que durante el mes de mayo se hizo un «cobro ilegal» a los vecinos por el servicio de cloacas y se intimó a otros a pagar la polémica capitalización. La información fue dada a conocer por el defensor Víctor Curvino en conferencia de prensa y vuelve a poner el foco en el cuestionamiento que la sociedad carlospacense realiza a la ex prestataria.

La primera de las presentaciones se enmarca dentro del proceso de reasunción del servicio (previsto para el 30 de abril) y demorado varias semanas por la toma de la planta de tratamientos que hizo el gremio Sipos junto con algunos trabajadores, lo que hizo que el traspaso se postergara hasta el 20 de mayo. En ese contexto y con los antecedentes expresados por los vecinos, se detectó el cobro de montos que corresponderían a ese período de tiempo y se hizo una nueva denuncia penal.

En concreto, la resolución le exige a la Cooperativa Integral que de cumplimiento a la ordenanza N° 7222 dictaminada por el Concejo de Representantes donde establece la forma en que debía facturarse esos veinte días correspondientes a mayo, en que la Coopi además realizó la toma ilegal de de las instalaciones del servicio.

En lo que respecta a la otra denuncia, establece una multa para la prestataria por haber cobrado el ítem capitalización a quienes manifestaron no ser socios de la Coopi.

«El 30 de abril, la Cooperativa Integral debería haber entregado el servicio de cloacas y esto no sucedió ya que muchos de sus integrantes se atrincheraron en las instalaciones, por lo que finalmente la planta fue entregada al municipio el 20 de mayo, de allí se arrastra esta situación. Muchos vecinos vinieron preocupados porque las facturas venían con vencimiento en marzo, abril y los 20 de mayo y eso no corresponde»; expresó Víctor Curvino.

«Además, realizamos una nueva denuncia solicitando se le efectivice una multa a la Coopi ya que cobró capitalización a vecinos que manifestaron explícitamente no ser socios de la prestataria. Siguen en el camino de la ilegalidad y de la falta de respeto a los vecinos. Utilizan un artilugio que es intimar diciendo que deben una suma de dinero sin especificar cuál es el concepto. Le damos la tranquilidad que no han iniciado ninguna acción en contra del ciudadano. Son todas amenazas, intiman al ciudadano, pero no tiene ninguna validez»; concluyó el titular de la Defensoría del Pueblo.