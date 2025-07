Tanti: indignación de los vecinos tras un robo cometido por un menor

Tanti. Una mujer de la localidad de Tanti sufrió un robo a plena luz del día frente a sus hijos, por parte de un menor. Pese a que lo sustraído fue solo una bolsa de carbón, el hecho generó enojo y gran malestar por la impunidad con la que se manejan los delincuentes. Los vecinos sienten que no les importa nada y juegan al limite constantemente.

Una amiga y vecina de la comerciante, quien la asistió al momento de hecho, hizo un descargo en redes sociales: "Del enojo al dolor. No se trata sólo de un robo (más). Se trata de la dignidad de quienes no bajan los brazos a pesar de todo. Se trata de quienes día a día se levantan con esfuerzo, con esperanza y con la ilusión de ganarse la vida de manera honesta. Y esa dignidad merece respeto y protección".



¿Qué está pasando en Tanti?

"Esta comerciante (que es mí amiga) sufrió un robo hoy, hace 6 meses sufrió otro. Todo el esfuerzo, absolutamente cada día. Con una familia a cuestas. Es una de las tantas personas que deciden crecer, emprender sin importar la gripe, el frio, el calor, los precios. Ella sigue y le pone huevos. Ella y su familia. Cómo tantos del pueblo.

Viene un ser y se llevó lo que no es suyo. Una vez más, indignante, y no es hambre. Llevarse carbón no es hambre. Es educación. Es consciencia por el de al lado, es respeto por la vida. Es creer que no sos capaz. Que te cagas en vos, en tu familia y mucho más en el que no conozco", afirmó la indignada vecina.

"A este ´ser´ lo vino a buscar su mamá. Hasta esa ventaja tiene! Ojalá la oportunidad que te dieron, al no hacerte la denuncia, te sirva para reflexionar lo malo que es, cagarte en el esfuerzo ajeno", finalizó.

Por su parte, Ayelén Villarreal, dueña del local, expresó: "No fue nada grave, lo que duele o molesta es la impunidad, seis de la tarde mientras yo atendía el negocio, pasó un chico de 16 años y delante de mis hijos se robó una bolsa de leña. Yo salí por atrás junto a mi tío y recuperamos la bolsa. No se trata de la bolsa, se trata de probar el límite cuando está uno, un pibe de 16 años que no es de acá, la zona está terrible de gente que llega y no es de la zona. Estamos hartos de la gente que se caga en el laburo de uno".