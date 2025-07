Carlos Paz fue sede de una gran batalla de freestyle y tuvo campeón cordobés

La Plaza Belgrano de Villa Carlos Paz fue escenario de una de las competencias clasificatorias rumbo a la Red Bull, uno de los circuitos de freestyle más reconocidos a nivel nacional. Más de 500 personas de distintas provincias se acercaron para presenciar el evento, que convocó a jóvenes talentos de la cultura urbana.

uD83DuDD25 Tremendo lo que se vivió en Carlos Paz en la clasificatoria rumbo a la Red Bull. Freestyle, plaza llena y C Humilde campeón. Mirá los mejores momentos uD83CuDFA4 #Freestyle #CarlosPaz #RedBull pic.twitter.com/Yzfw3D2cg3 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) July 6, 2025

La jornada estuvo organizada por Anticops.hh, colectivo local a cargo de Monostrong, actual referente del freestyle y el hip hop en la ciudad, junto a un equipo de jóvenes de Carlos Paz y la región. En total, se inscribieron 160 competidores, que pasaron por rondas eliminatorias hasta llegar a octavos, cuartos, semifinales y la gran final entre C Humilde y Dyber.

Carlos Jeremías Olavarría Pereyra, conocido como C Humilde, tiene 25 años y es oriundo de barrio Las Flores, en Córdoba Capital. Tras consagrarse en la plaza carlospacense, expresó: “Hace unos 10 años que compito. Viví un tiempo en Carlos Paz, he venido antes a la Anticops.hh. Esta vez la viví a full; gracias a Dios por darme esta oportunidad. Estoy muy entusiasmado para la nacional, siento que hoy rapeé único y voy con todo”.

El joven artista, que ya compitió en eventos como Supremacía MC y se identifica con Los Sauces en Córdoba Capital, también destacó su vínculo con Carlos Paz: “Esta ciudad es parte de mi corazón, tengo hermanos acá y también represento a la banda con la que hago música”.

Con este triunfo, C Humilde se posiciona como uno de los nombres fuertes de la escena, con la mira puesta en las próximas instancias nacionales.

OCTAVOS:

GW vs Shinden vs Cold vs Adal

Dyber vs Efrum vs Dyse vs Aramis

C Humilde vs Nativo Origibal vs Paco CBA vs Tato

Rife vs Roman YG vs Kardi vs Naista

Mech vs La Prima vs Diego Flores vs Tommy Sam

Sarco vs Luzzia vs Juanse vs Ruso

Keidi vs Ace vs Lirico vs Lautaro Romario

Salo vs Barto vs Fuch vs Soul

CUARTOS:

Salo vs Ace, C Humilde vs Rife, Mecha vs Adal, Juanse vs Dyber

SEMINFINAL: Mecha vs C Humilde, Salo vs Dyber