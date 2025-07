No es solo rap: la plaza como refugio, escena y comunidad

Carlos Paz, conocida por sus teatros, lagos y veranos turísticos, es también escenario de algo mucho más profundo y silencioso: una transformación en la manera en que los jóvenes viven el espacio público. La Plaza Belgrano se ha convertido, sin que nadie lo declare oficialmente, en un epicentro cultural. Allí, cada noche, decenas y a veces cientos de chicos y chicas se reúnen no para consumir, sino para expresarse. El freestyle es apenas una forma visible de algo más grande: el deseo de apropiarse de la ciudad, de estar juntos, de existir.

No hay escenarios ni protocolos. Solo un círculo, un ritmo, y palabras que vuelan. El fenómeno no se organiza desde las instituciones, sino desde abajo, desde los vínculos. Las batallas de freestyle funcionan como un espejo de la época: combates verbales donde el lenguaje y la rapidez mental valen más que la fuerza. Pero también son rituales de pertenencia. Allí, un joven de barrio Las Flores puede hermanarse con otro de San Antonio o La Quinta. La ciudad se vuelve horizontal.

Para muchos adultos, la noche en una plaza puede ser sinónimo de preocupación. Para los jóvenes que habitan la Belgrano, en cambio, es un territorio conquistado. Hay respeto, hay códigos, hay cuidado. No es una cultura del descontrol, sino del estar. La música no reemplaza al aula ni al club, pero ofrece un tercer espacio necesario: uno donde nadie califica, pero todos escuchan.

Si algo dejó en claro la reciente clasificatoria de la Red Bull Batalla en Plaza Belgrano no fue solo la potencia artística de quienes compitieron. Dejó al desnudo una verdad más profunda: en Carlos Paz hay una juventud que no se fuga, que no se esconde. Una generación que se planta con rimas, con cuerpo, con mirada. Que se queda en la plaza cuando cae la noche no por falta de opciones, sino porque ha convertido ese espacio en propio.