Avilés: «Esto es una caricia al alma, la sonrisa de la familia de Carlos Paz»

En el marco de los festejos por el Día del Niño que se desarrollaron este domingo en el Parque de Asistencia de Villa Carlos Paz, el intendente Esteban Avilés resaltó el espíritu comunitario y solidario de los vecinos e instituciones de la ciudad.

«Siempre decimos que Carlos Paz es una ciudad que moviliza, que tiene esta mirada de responsabilidad regional, y si tenemos que hablar de identidad carlospacense, creo que el Día del Niño la sintetiza», afirmó.

El mandatario valoró la participación de instituciones intermedias, comerciantes, empresarios, vecinos y empleados municipales de las áreas de Cultura y Deportes, quienes colaboraron para concretar un evento gratuito y abierto a toda la comunidad.

«Es un evento donde cada uno pone algo de sí para que nuestros chicos de la región se lleven una hermosa sonrisa»; expresó Avilés, destacando que ya se habían entregado más de 5.000 juguetes y meriendas, además de realizarse 204 sorteos, 107 de los cuales fueron bicicletas.

Avilés recordó que años atrás se planteó el objetivo de crear un festejo integrador y masivo, y que este año esa meta volvió a cumplirse gracias a la participación activa de toda la comunidad.

«Esto es una caricia al alma, la sonrisa de cada familia de Carlos Paz. Hay muchas sorpresas, juegos y actividades de distintas instituciones. Agradecemos a la Policía, a los Bomberos, a la gente de la cultura, del deporte… están todos presentes»; concluyó.

