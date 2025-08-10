Carlos Paz celebra el Día del Niño con juegos, música y transporte gratuito

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para vivir una gran fiesta este domingo 10 de agosto con motivo del Día del Niño. Desde las 14:00, el Parque de Asistencia del Rally se convertirá en un espacio de encuentro familiar con juegos, música en vivo, premios, golosinas y múltiples sorpresas para los más chicos, todo con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada en un entorno privilegiado a orillas del lago San Roque, contará con shows y actividades participativas para disfrutar en familia. Como incentivo adicional, el transporte público urbano será gratuito durante toda la jornada para los menores que lleguen acompañados por un adulto al predio, una medida destinada a facilitar el acceso desde todos los barrios de la ciudad. El objetivo, remarcan desde el municipio, es que ningún niño se quede afuera por motivos de traslado y que toda la comunidad pueda compartir esta celebración.

Carlos Paz se prepara para reeditar una jornada cargada de alegría, que promete repetir —y quizás superar— la masiva convocatoria del año pasado.

