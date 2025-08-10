X de Elon Musk se convierte en la app de noticias número 1 en Argentina

En las últimas horas, la red social X —anteriormente conocida como Twitter— se posicionó como la aplicación número uno en la categoría “Noticias” de la App Store en Argentina. El dato fue difundido por la cuenta especializada DogeDesigner y confirmado por el propio Elon Musk, quien celebró el hito con un mensaje breve: “Now #1 in Argentina!”.

Lo llamativo es que el liderazgo se da en dos rankings distintos: el de aplicaciones gratuitas, que refleja la mayor cantidad de descargas, y el de aplicaciones con mayores ingresos, que mide la facturación por suscripciones y compras dentro de la plataforma.

Este ascenso consolida a X como el servicio de noticias y conversación pública con mayor presencia en el ecosistema de Apple en el país, desplazando a competidores que históricamente se mantenían en los primeros puestos. Aunque no se detalló el volumen de descargas ni el monto de ingresos, la doble posición de privilegio refuerza el peso que la red social mantiene en la agenda digital argentina.

Un ascenso que no es casual

1. Mayor consumo de noticias en tiempo real

En Argentina, los usuarios recurren cada vez más a las redes sociales para informarse minuto a minuto. X, con su formato de publicaciones cortas y actualizaciones instantáneas, se mantiene como uno de los principales puntos de acceso a noticias urgentes y debates públicos.

2. Escenario político y social intenso

El contexto nacional —con discusiones políticas encendidas, conflictos gremiales y acontecimientos internacionales que impactan localmente— ha disparado la actividad en redes. Esto empuja a más personas a descargar la aplicación para seguir el pulso de la conversación social.

3. Estrategia de Elon Musk para ampliar el alcance

Desde que Musk tomó el control, la plataforma ha buscado atraer a creadores de contenido y medios con nuevas herramientas de monetización. Esto generó un flujo constante de material original y actualizaciones exclusivas, reforzando su atractivo como app de noticias.

4. Presencia en rankings globales y marketing viral

El hecho de que Musk comente y celebre públicamente estos logros multiplica la visibilidad de la plataforma. Cada vez que el empresario publica un tuit al respecto, se genera un eco mediático que impulsa aún más las descargas.

5. Uso combinado de categorías gratuita y de pago

X no solo crece en descargas gratuitas, sino también en ingresos gracias a las suscripciones y funciones premium. Este doble impacto explica que lidere simultáneamente en ambas listas, algo poco habitual en el ecosistema de Apple.

En conjunto, estos factores muestran que el liderazgo de X en la App Store argentina no es solo una cuestión de popularidad pasajera, sino el resultado de un ecosistema de noticias, entretenimiento y discusión pública que sigue atrayendo a millones de usuarios.