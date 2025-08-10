Día del Niño: bomberos salieron de urgencia y aspirantes continuaron con las actividades

Un llamado de emergencia activó este domingo por la tarde el protocolo del cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz, obligando a parte del personal que estaba en el playón junto al río a abandonar el lugar para atender un servicio en El Fantasio.

uD83DuDEA8 En plena fiesta del Día del Niño en la costanera de #VillaCarlosPaz, un llamado de emergencia activó la sirena y parte del personal de bomberos dejó el lugar para acudir a un servicio urgente.#Bomberos #Emergencia #DíaDelNiño pic.twitter.com/YRLY1RVM12 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 10, 2025

Los efectivos se encontraban acompañando a los aspirantes a bomberos voluntarios, que participaban de los festejos por el Día del Niño organizando juegos y propuestas recreativas. Tras la salida de las unidades, el grupo de aspirantes permaneció en el lugar y siguió con las actividades, recibiendo a las familias y manteniendo el espíritu de la jornada.

De los 21 aspirantes que se forman actualmente, 17 estaban presentes en la celebración. El grupo completará su formación el 2 de junio de 2026, siguiendo el plan de capacitación que incluye valores, leyes y prácticas del trabajo bomberil.