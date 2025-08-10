Día del Niño: bomberos salieron de urgencia y aspirantes continuaron con las actividades

Carlos Paz
Día del Niño: bomberos salieron de urgencia y aspirantes continuaron con las actividadesUna sirena sorprendió a los presentes y movilizó al personal en medio de la celebración.
Un llamado de emergencia activó este domingo por la tarde el protocolo del cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz, obligando a parte del personal que estaba en el playón junto al río a abandonar el lugar para atender un servicio en El Fantasio.
Los efectivos se encontraban acompañando a los aspirantes a bomberos voluntarios, que participaban de los festejos por el Día del Niño organizando juegos y propuestas recreativas. Tras la salida de las unidades, el grupo de aspirantes permaneció en el lugar y siguió con las actividades, recibiendo a las familias y manteniendo el espíritu de la jornada.
De los 21 aspirantes que se forman actualmente, 17 estaban presentes en la celebración. El grupo completará su formación el 2 de junio de 2026, siguiendo el plan de capacitación que incluye valores, leyes y prácticas del trabajo bomberil.