Domingo soleado: máxima de 20° y clima ideal para pasear

Villa Carlos Paz amaneció este domingo 10 de agosto con cielo despejado y una temperatura de 8,4°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se ubicaba en 48%, la presión en 971,3 hPa y el viento soplaba desde el sector este a 2 km/h, con una visibilidad de 10 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera tiempo estable, con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 20°C, ideal para actividades al aire libre. La mínima registrada fue de 3°C.

El pronóstico extendido anticipa para mañana lunes una mínima de 6°C y una máxima de 22°C, mientras que el martes se mantendrán condiciones similares, con temperaturas entre 7°C y 22°C. El miércoles ingresará aire más fresco, con descenso marcado y valores que oscilarán entre 10°C y 15°C.

El jueves se prevé un cambio brusco, con heladas matinales y una mínima de -2°C, y máxima de 15°C. El viernes continuará el frío, con mínima de -1°C y máxima de 14°C, en tanto que el sábado las temperaturas se ubicarán entre 6°C y 14°C, con ambiente fresco y estable.