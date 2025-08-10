El CEP celebra 47 años de historia y compromiso en Punilla

El Cuerpo Especial de Policía (CEP) de Villa Carlos Paz conmemora hoy su 47° aniversario, una trayectoria marcada por la innovación, la vocación de servicio y la preparación para enfrentar tareas de alto riesgo. Fundado el 10 de agosto de 1978, se consolidó como el primer cuerpo especializado de la provincia de Córdoba, siendo pionero en técnicas de búsqueda y rescate.



Una creación con visión de futuro

Enrique "Tito" Floux, creador del CEP.





La iniciativa nació de la mano del comisario Enrique “Tito” Floux, quien advirtió la necesidad de contar con un grupo capacitado para atender emergencias en un contexto de creciente actividad turística y auge de los deportes náuticos y de montaña. En sus primeros años, el CEP contó con el apoyo de vecinos y comerciantes, como la familia Logulo, que prestó equipos de buceo y un bote de goma, y la familia Romero, que cedió la pileta de su hotel para entrenamientos y colaboró en el diseño del escudo distintivo del cuerpo.

Desde sus orígenes, el CEP ha sido guardián de lagos, ríos y sierras, formando parte hoy del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba.



Actualidad y profesionalismo

En la actualidad, la base del Cuerpo Especial de Policía, ubicada a orillas del lago San Roque, cuenta con camionetas 4x4 equipadas, lanchas patrulleras, equipos de buceo y montaña, además de herramientas especializadas para rescates complejos. Sus integrantes, altamente capacitados, intervienen en operativos que demandan precisión, rapidez y conocimiento técnico, manteniendo el espíritu y los valores que forjaron sus fundadores.

A lo largo de estos 47 años, el CEP no solo ha acumulado experiencia en innumerables intervenciones, sino que también ha fortalecido su sentido de pertenencia, compromiso y calidad humana. Hoy, como ayer, sigue siendo sinónimo de profesionalismo y dedicación, llevando siempre en alto el nombre de Villa Carlos Paz y de la provincia de Córdoba.

