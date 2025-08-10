Jóvenes en formación bomberil llevaron alegría al playón

En el marco de los festejos por el Día del Niño, el cuerpo de aspirantes a bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz participó activamente en el playón junto al cuartel, llevando juegos y propuestas para las familias. Mateo Fernández, integrante del cuartel, destacó que “está todo el cuerpo de aspirantes con ese espíritu de colaboración que los viene marcando desde el inicio de su carrera”.

El proceso de formación para ser bombero voluntario dura un año y estos 17 aspirantes —de un total de 21, ya que algunos se encontraban de servicio— vienen demostrando desde el primer momento una clara vocación de servicio. “Les dimos la oportunidad de sumarse y ellos propusieron sus propias ideas para que los chicos disfruten en su día”, agregó Fernández.

El grupo, que completará su formación el 2 de junio de 2026, sigue los valores, leyes y prácticas que forman la base del trabajo bomberil. “Están demostrando desde el primer momento que tienen predisposición para con la ciudad, siempre listos para estar en la línea de fuego, como quien dice”, señaló Fernández.