Llegan días con aumento de la temperatura y riesgo de incendios

Córdoba. Tras un fin de semana marcado por el frío, Córdoba vivirá este domingo una jornada más agradable, con cielo despejado, mínima de 3 grados y una máxima que trepará hasta los 23, ideal para actividades al aire libre. Según el pronóstico, el viento soplará del noroeste y noreste, entre 5 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Para el lunes se prevé una tarde más cálida, con temperaturas de 7 a 25 grados, algo de nubosidad y otra jornada ventosa. Sin embargo, las condiciones de baja humedad y vegetación seca mantienen encendida la preocupación por incendios. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia extendió hasta el lunes la alerta por riesgo extremo en todo el territorio y pidió evitar cualquier actividad que pueda iniciar fuego, recordando que solo está permitido encender en sitios habilitados.

El calor regresará aún con más fuerza el martes, cuando la máxima podría alcanzar los 27 grados, aunque la sequedad y el viento seguirán condicionando el panorama y la agenda de prevención.