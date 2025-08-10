Mañana habrá cortes de luz en Villa Carlos Paz en algunos barrios

Villa Carlos Paz. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que mañana lunes 11 de agosto se registrará un corte de suministro eléctrico que afectará a diferentes zonas de la ciudad, debido a tareas de carácter preventivo.

El servicio se interrumpirá entre las 10:15 y las 10:30 horas en los barrios La Cuesta, Las Vertientes y en el Camino a las 100 Curvas.

Desde EPEC indicaron que los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio y prevenir futuros inconvenientes. La empresa pidió disculpas por las molestias ocasionadas y recordó que, ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse al 0800 777 0000.