Mañana habrá cortes de luz en Villa Carlos Paz en algunos barrios

Sociedad
domingo, 10 de agosto de 2025 · 14:19

Villa Carlos Paz. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que mañana lunes 11 de agosto se registrará un corte de suministro eléctrico que afectará a diferentes zonas de la ciudad, debido a tareas de carácter preventivo.
El servicio se interrumpirá entre las 10:15 y las 10:30 horas en los barrios La Cuesta, Las Vertientes y en el Camino a las 100 Curvas.
Desde EPEC indicaron que los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio y prevenir futuros inconvenientes. La empresa pidió disculpas por las molestias ocasionadas y recordó que, ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse al 0800 777 0000.

