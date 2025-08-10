Multitudinaria convocatoria en el festejo del Día del Niño en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz vivió este domingo 10 de agosto una verdadera fiesta popular con motivo del Día del Niño. Desde las 14 hs, el Parque de Asistencia del Rally se transformó en un gran punto de encuentro familiar, con miles de vecinos que se acercaron para disfrutar de una tarde llena de juegos, música en vivo, premios, golosinas y múltiples sorpresas para los más chicos, todo con entrada libre y gratuita.

En un entorno privilegiado a orillas del lago San Roque y aprovechando el día soleado, las familias participaron de shows y actividades recreativas especialmente pensadas para todas las edades.

