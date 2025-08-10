Villa Carlos Paz tuvo el festejo más convocante en el Día del Niño

Una multitud participó esta tarde de la gran fiesta del Día del Niño en la costanera de Villa Carlos Paz, el evento más convocante que reunió a las familias cordobesas y que estuvo acompañado por una jornada hermosa de sol y diversión. Fue la celebración más importante en la Provincia de Córdoba y hubo regalos, sorpresas y shows en vivo.

El festejo se realizó en el predio del Parque de Asistencia del Rally Mundial, a orillas del Lago San Roque y contó con la organización de la Municipalidad y la colaboración de instituciones de la ciudad.

Hubo baile, sonrisas, sorpresas, emociones y sorteos para todos los presentes, con la premisa de que cada uno de los niños tuviese su regalo y pudiera disfrutar de los puestos con juegos.

«El festejo por el Día del Niño es un clásico de la familia de Villa Carlos Paz, un momento y lugar para volver a encontrarnos reafirmando nuestra identidad junto a los vecinos y vecinas de la ciudad. La participación de las instituciones y de cada una de las agrupaciones que fueron parte de las actividades, es importantísimo para continuar creciendo de manera unida»; manifestó el intendente Esteban Avilés.