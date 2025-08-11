Carlos Paz: Cocinan y entregan viandas a los más necesitados

Dos parejas de Villa Carlos Paz llevan adelante una gran movida solidaria que emociona. Semanalmente, cocinan y entregan viandas a diferentes familias y personas en situación de calle.

Esta iniciativa comenzó en plena pandemia de la mano de Natalia Leyria y su pareja Nicolás Ferrero, quienes juntaban donaciones o compraban de su propio bolsillo. En el último tiempo, se sumaron Ximena Peloso y Pablo Cáceres.

No solo se trata de entregar un plato caliente, sino que trabajan para asegurarse de que sus comidas tengan la proporción de nutrientes necesarios. Si bien en un primer momento entregaban la mercadería, se dieron cuenta que ante la demanda, lo mejor era cocinar y entregar las viandas ya preparadas.

Natalia, que es amante de la cocina, no lo dudó un segundo y puso manos a la obra.

«Comenzamos los dos solos en la pandemia sin pedir donaciones. Íbamos a domicilio, la gente me llamaba y les llevábamos, al igual que ropa que junto y voy donando. Siempre lo hicimos en silencio, de boca a boca, entre amigos. Preguntábamos si alguien tenía para donar y sumábamos entre todos»; expresó Natalia.

«Hace unas semanas se nos sumó Ximena, que hace danza conmigo y su marido. Ximena ayudaba en una iglesia, pero le pusieron muchas reglas que no nos parecían, cerraron el grupo y no nos dejaban participar. Nos pusimos de acuerdo y decidimos continuar con la labor que veníamos haciendo en pandemia. La idea es entregar las viandas todos los lunes y jueves. El jueves pasado, fuimos al merendero de la Madre de Tránsito, algunos domicilios y gente que está en situación de calle en la zona de Playas de Oro, en total fueron unas 65 viandas»; añadió.

«Cocinamos guisos, verduras y la idea es fomentar comidas nutritivas. No hacemos un fideo con salsa así nomás, necesitamos mucha lenteja y carne, que eso es lo que más sale de nuestro bolsillo y lo que más necesitamos. No solo buscamos donaciones, sino también quien se quiera sumar a ayudar. Yo cocino porque me gusta meterme en ese mundo y lo hacemos todas las semanas, todo el año»; reconoció la voluntaria.

Quienes quieran donar y colaborar con esta gran iniciativa solidaria, podrán colaborar con pan, carnes, fideos, arroz, lentejas, frutas, verduras y latas. Los interesados, se deben comunicar a los siguientes números: 3514-1593947 (Nati) y 3541-239779 (Xime). También pueden asistir a José Ingenieros 343, donde se preparan las viandas.