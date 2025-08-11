Carlos Paz: Desestimaron el pedido de juicio político contra el Defensor del Pueblo

La Sala Acusadora del Concejo de Representantes desestimó el pedido de juicio político contra Víctor Curvino, el Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, quien protagonizó un video viral que tuvo repercusión nacional y desató un verdadero escándalo. El funcionario reelecto aportó pruebas que acreditaron que la grabación se realizó el 18 de septiembre del 2021, antes de haber asumido su cargo y volvió a dejar en claro que no consumió alcohol.

A días de la elección para definir a las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo, Curvino se había ubicado en el centro de la escena por la difusión de una filmación donde aparecía conduciendo, con una copa en la mano y haciendo bromas. La situación derivó en pedidos de juicio político que hicieron los ex candidatos Marcelo Iriarte y Santiago Juliá, al tiempo que todo el arco político se pronunció sobre el video y reclamó la renuncia del Ombudsman.

Sin embargo, Curvino triunfó en los comicios y seguirá en el cargo por cuatro años más.

Ahora, mientras las denuncias en su contra eran tratadas por el cuerpo legislativo, el Defensor del Pueblo presentó elementos que permitieron conocer la fecha exacta de la grabación e hizo referencia a la divulgación de un material privado en el marco de una «campaña sucia». En ese sentido, apuntó contra sectores opositores que fueron derrotados en las urnas y dijo que las frases que soltó durante el video viralizado eran parte de «una broma íntima y personal».

Con votos divididos, el pedido de juicio político se cayó días atrás.

«En el cuerpo legislativo deberían haber votado objetivamente por unanimidad. Pero los sectores que votaron en mi contra y me denunciaron conocen la fecha del video y su contexto, eligieron distorsionar la verdad con fines políticos»; dijo Curvino.

«Son los mismos sectores que denostaron la institución (Gispert, Felpeto, Iosa) y que fueron socios de la dirigencia cooperativista, defendiendo su accionar ilegal»; cuestionó.