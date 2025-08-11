Cómo serán los 30 años de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz anunció los preparativos para celebrar los 30 años de la Fiesta de la Primavera, uno de los eventos que la caracterizan a nivel nacional y que acompaña el inicio de la temporada estudiantil en la Provincia de Córdoba. Este año, la celebración se trasladará al sábado 20 de septiembre y se confirmó una grilla que suma al grupo «DesaKTa2» y al rapero «Ecko», aunque se irán sumando otros nombres en los próximos días.

Se comenzó a trabajar en la organización con la participación de las fuerzas de seguridad, las instituciones intermedias y la conjunción entre el sector público y privado para consolidar un fin de semana con variadas propuestas.

«No es una fiesta más, sino que son los 30 años de la Primavera en nuestra ciudad. Tenemos mucha historia de por medio. Creo que no hay joven de nuestra ciudad y obviamente de la Provincia de Córdoba y a nivel nacional que no haya pasado por la Fiesta de la Primavera. Este año queremos festejarlo de esa manera. Venimos trabajando con todo el equipo, junto al intendente por una primavera sin alcohol, que sea familiar, pero que también tenga el condimento del divertimento que es lo que buscan los jóvenes. Nos acompañan también los boliches de nuestra ciudad. En esta ocasión, por una cuestión organizativa, se dispuso que la fiesta sea el sábado 20 de septiembre y potenciar el movimiento del fin de semana. Habrá acompañamiento del sector privado con diferentes propuestas y tenemos algunos grupos confirmados»; destacó el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini.

«Además, el día viernes vamos a tener la Previa de la Primavera con más de 45 profes que van a estar con distintas actividades para que los jóvenes puedan participar y también con la parte cultural. Queremos que sea un fin de semana completo que se pueda trabajar de forma turística y haya un importante movimiento»; argumentó el funcionario.

El intendente Esteban Avilés puso en valor la importancia que tiene el evento para el calendario de la ciudad y sostuvo: «La Primavera 2025 marca los 30 años de una celebración que se nacionalizó y que surgió de un proceso con mucho trabajo y responsabilidad de empresarios emblemáticos de Carlos Paz que conformaron el Captur. Pero también de la fortaleza que aportó Cadena 3 y que se sustentó sobre una mirada vinculada a la identidad carlospacense. Es un producto que se ha fortalecido con un mensaje obviamente vinculado a que no haya consumo de alcohol, con un concepto muy fuerte vinculado a la gratuidad y con la jerarquía de un evento complejo que sobrevivió a los procesos económicos que tuvo el país durante los últimos 30 años. Carlos Paz muestra solidez y una combinación de la parte pública y privada que trasciende. En lo personal, quiero agradecer a los carlospacenses que han trabajado y han soñado este evento y a los jóvenes que nos eligen y vienen de todo el país».

«Tenemos el desafío de levantar la vara, crear un evento especial que esté a la altura de la historia. La Fiesta de la Primavera siempre es un un disparador para Carlos Paz, un producto diferente que pone en evidencia que los jóvenes se pueden divertir con un evento sano y responsable»; añadió.

El empresario Jonás Testi habló en representación del sector privado y dijo: «Las cuatro discotecas ícono de Carlos Paz siempre fuimos parte de este evento y esta vez, convocados por la Municipalidad, formamos parte activa de la organización. Vamos a trabajar juntos y cuando termine la celebración en la costanera, arrancarán las distintas propuestas en cada discoteca. Vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer un gran festival con motivo de estos 30 años. Aprovecho para invitar a toda la comunidad de Carlos Paz a celebrar esta edición histórica de la Primavera sin Alcohol. En lo particular, recuerdo que cuando se fundó el Captur (el ente que organizó la primera fiesta), estaban todos los empresarios y entre ellos, mi papá. Eso me genera un recuerdo muy lindo y cualquier persona de mi edad, puede recordar lo que fue aquella primera primavera».