¿Cuánto marcó el termómetro en los barrios carlospacenses?

Una jornada fresca con cielo despejado se vive este lunes 11 de agosto en Villa Carlos Paz y gran parte del Valle de Punilla. Las temperaturas irán en ascenso y el octavo mes del año estará caracterizado por su variación de mínimas y máximas.

Esta mañana, se registró -1.8°C en la zona de San Antonio de Arredondo (Santos Lugares) y fue la temperatura más baja en la región. En tanto, hizo 0.2° en el barrio La Quinta y 0.6° en Playas de Oro.

En la Escuela Carlos Paz, el termómetro marcó 3.5° y lo mismo ocurrió en el barrio Sarmiento (General Paz esquina Roque Sáenz Peña) y Sol y Lago. Finalmente, en la zona de Costa Azul Norte, la mínima llegó a 4.2°.