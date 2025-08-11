El legado de Carlos Bustos más vivo que nunca en el Club Sarmiento

El histórico presidente del Club Sarmiento de Villa Carlos Paz, Carlos Bustos, dejó un legado inoxidable que trasciende el capricho de la vida y la muerte. En la actualidad, sus enseñanzas son un «faro» para el boxeo y todo el deporte local. A pesar del dolor y el impacto que provocó su muerte, ocurrida durante el pasado mes de marzo, sus alumnos decidieron que había que seguir adelante y no bajar la guardia.

Sin lugar a dudar, era lo que Bustos hubiera querido y la mejor forma de homenajearlo.

Entre las múltiples acciones que concretó durante su vida, Carlos fue fundador de la Asociación de Técnicos de Boxeo de Córdoba y formó a Patricia Ludueña (entre tantos otros), quien ahora está al frente de los jóvenes boxeadores que asisten al Club Sarmiento y es acompañada por el técnico Cristian Molina.

«En marzo del año pasado yo entré a trabajar con Carlos, con los competitivos y recreativos. A él ya lo conocía, porque me recibí de técnica de boxeo en el curso que él fundó. Fue uno de los precursores y logró que Córdoba hiciera los cursos de entrenadores de boxeo que solamente hacía la Federación Argentina de Boxeo. Con Carlos, trabajamos en los eventos nacionales, los viajes y recaudando plata para que los chicos puedan participar. Era un referente muy muy importante en toda la Provincia de Córdoba y ni hablar en Carlos Paz, su casa»; destacó Patricia Ludueña.

«Cuando pasó lo de Carlos, fue muy fuerte para todos. Los chicos nos pidieron a nosotros que siguiéramos, que no paremos. Él falleció un día viernes y el lunes, estábamos todos reunidos. La noticia fue muy dura para los chicos y para nosotros también, porque él nos formó mucho como dirigentes. Era una persona que no le confiaba su boxeador a cualquier entrenador, era muy meticuloso con eso. Los primeros días fueron un poco complicados, pero no dejaron de venir. Creo que los chicos sentían que Carlos les hubiera dicho que había que seguir. Los unió, no solamente a ellos, sino a nosotros también»; añadió.

Cristian Molina es entrenador del club y dijo: «Conocí a Carlos hace tres años. Arranqué como alumno y de ahí, fuimos haciéndonos amigos. El año pasado salió el curso de técnico, yo no lo iba a hacer por cuestiones de tiempo y él me insistió. Es como que me marcó un destino. Me recibí en diciembre de técnico y empecé a trabajar a la par de él, estábamos casi todo el día juntos. De la noche a la mañana, los roles cambiaron, las responsabilidades cambiaron y tuve que asumir responsabilidades. Lo lindo fue que los chicos se unieron y todos salimos adelante juntos. Como les decía Carlos, el secreto es entrenar. Así lo hacen desde el 28 de marzo que se fue el profe, tuvieron tres o cuatro días hasta que se acomodaron las cosas y de ahí se abrieron las puertas del gimnasio y siguen entrenando todos los días».

«Es importante poder acompañarlos, poder continuar con el trabajo que Carlos venía desarrollando. Dejó nueve boxeadores amateurs formados y uno profesional. Es importante darle continuidad a ese trabajo y rendirle homenaje»; completó.