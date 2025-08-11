Falleció a los 112 años Onorina Apprato, la cordobesa más longeva

A los 112 años, falleció en Río Tercero Onorina Apprato de Tagliaferro, reconocida como la persona más longeva de Córdoba y de Argentina, y una de las más ancianas del planeta. La muerte se produjo este domingo por la noche, en su casa, la misma en la que vivió desde que llegó de Italia hace más de nueve décadas.

Onorina había celebrado su último cumpleaños el pasado 7 de julio y se encontraba en buen estado de salud. Su nieto, Sergio Tagliaferro, relató que se descompensó mientras cenaba, dejó de responder y falleció pocos minutos después.

De acuerdo con el Gerontology Research Group, figuraba entre las 43 personas de mayor edad en el mundo, mientras que el sitio LongeviQuest la ubicaba en el puesto 61. Actualmente, se estima que existen alrededor de 300 supercentenarios en el planeta, un número que crece con los avances médicos y las investigaciones sobre longevidad.