La Cumbre vivió noches de cine, música andina y folklore

La Sala Caraffa de La Cumbre fue escenario de una variada propuesta cultural que combinó cine, música y danza, y que atrajo a público de todas las edades durante la semana del 5 al 10 de agosto.

El martes 5 comenzó el Ciclo de Cine Francés con la proyección de Marcher sur l’eau, una conmovedora historia sobre la lucha diaria de una comunidad africana por acceder al agua, con entrada libre y gratuita.

El miércoles 6 se presentó Cine Caranday, con la presencia de su director Juan Repetto, quien compartió anécdotas, experiencias y el detrás de escena de su obra.

El jueves 7 fue el turno de El inventor de juegos, una propuesta familiar cargada de imaginación y aventuras que atrapó tanto a niños como a adultos.

El viernes 8, la música andina llegó de la mano de Micaela Chauque, destacada compositora e intérprete, que ofreció un recital con sonidos autóctonos y su inconfundible voz. La acompañó el grupo de danza folklórica Misky Mayu.

Finalmente, el domingo 10 cerró la semana la obra El gigante egoísta, una adaptación con un mensaje profundo sobre la generosidad y el valor de compartir.