La familia de «Torito» afronta las horas más difíciles y necesita ayuda

La familia de Felipe «Torito» Guzmán, el bebé carlospacense que se encuentra internado en el Hospital de Niños luchando contra la leucemia, afronta una difícil situación económica y vuelve a apelar a la solidaridad de los vecinos de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla.

Los padres de «Torito» se tuvieron que instalar en la ciudad de Córdoba para acompañar al pequeño en un momento crítico. Su estado se agravó a medida que fue pasando el tiempo y en las últimas semanas, el pequeño contrajo un virus y los médicos no logran detectar el germen que lo está afectando y perjudica su recuperación.

Belén es su madre, permanece a su lado y lo acompaña en todo momento. Pero ahora, el padre del niño también se vio obligado a instalarse en la ciudad de Córdoba junto a su otra hija para ayudar en el cuidado y mantener la familia unida. Sin embargo, ante la imposibilidad de trabajar, se ven obligados a recurrir a la asistencia de otros.

Es por eso que se inició una campaña solidaria y se habilitó un alias para quienes puedan aportar una ayuda solidaria a la familia.

Para colaborar con la familia, se podrán hacer donaciones al alias: todosxtorito (Titular: Belén Farías).