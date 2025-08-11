La familia de «Torito» afronta las horas más difíciles y necesita ayuda

Villa Carlos Paz
La familia de «Torito» afronta las horas más difíciles y necesita ayudaDesde Hace tres meses se encuentra internado en el Hospital de Niños.
La familia de Felipe «Torito» Guzmán, el bebé carlospacense que se encuentra internado en el Hospital de Niños luchando contra la leucemia, afronta una difícil situación económica y vuelve a apelar a la solidaridad de los vecinos de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla.
Los padres de «Torito» se tuvieron que instalar en la ciudad de Córdoba para acompañar al pequeño en un momento crítico. Su estado se agravó a medida que fue pasando el tiempo y en las últimas semanas, el pequeño contrajo un virus y los médicos no logran detectar el germen que lo está afectando y perjudica su recuperación.
Belén es su madre, permanece a su lado y lo acompaña en todo momento. Pero ahora, el padre del niño también se vio obligado a instalarse en la ciudad de Córdoba junto a su otra hija para ayudar en el cuidado y mantener la familia unida. Sin embargo, ante la imposibilidad de trabajar, se ven obligados a recurrir a la asistencia de otros.
Es por eso que se inició una campaña solidaria y se habilitó un alias para quienes puedan aportar una ayuda solidaria a la familia.
Para colaborar con la familia, se podrán hacer donaciones al alias: todosxtorito (Titular: Belén Farías).