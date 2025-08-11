Un veranito en pleno invierno: el clima en las sierras de Córdoba

Dos jornadas con temperaturas agradables se anuncian en el inicio de esta semana en las sierras de Córdoba. Durante los días lunes 11 y martes 12 de agosto se vivirá un «veranito» y será la antesala del ingreso de un frente frío, que hará desplomarse los registros en toda la geografía cordobesa.

Tras un fin de semana soleado y con buenos registros, el pronóstico anuncia máximas que superarán los 25 grados.

Para mañana martes, se prevé una mínima de 7 grados y una temperatura máxima que alcanzaría los 27 grados y podría llegar hasta 30 grados en algunos sectores de la provincia.

Sin embargo, la buena noticia para los amantes del invierno, es que ingresará viento sur durante la jornada del miércoles y eso hará descender los registros hacia el próximo fin de semana. Entre jueves y viernes, se prevé una mínima de 3 grados, una máxima de 15 y la posibilidad de que haya algunas lluvias aisladas.