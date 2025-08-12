Calor en pleno invierno: qué pasará en las sierras de Córdoba

Una jornada calurosa con temperaturas de primavera se anuncia para este martes 12 de agosto en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Sin embargo, el pronóstico anticipa que se registrará un cambio de tiempo durante las próximas horas y que vuelve el frío extremo.

Para el día de hoy, se prevé una máxima que podría alcanzar hasta 30 grados, cielo parcialmente nublado y viento norte que se sentirá con mayor intensidad en las zonas serranas.

Será un auténtico «veranito» en pleno invierno en la antesala de la llegada del viento sur, lo que producirá un desplome de las temperaturas. En horas de la tarde, comenzarán a cambiar las condiciones y habrá un sostenido descenso de los registros hacia la madrugada del miércoles 13, día en el que se anuncia una máxima de 19 grados.

Hacia el fin de semana, se prevé que siga bajando la temperatura.