Córdoba se prepara para una nueva edición de la Feria de Ciencias

Córdoba se prepara para una nueva edición de la Feria de CienciasEl 28 de agosto todas las escuelas abrirán sus puertas para compartir proyectos de innovación educativa
El próximo jueves 28 de agosto, todas las instituciones educativas de Córdoba serán escenario de la instancia escolar e institucional de la 57° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2025. La jornada invitará a la comunidad a conocer más de 2.000 proyectos registrados hasta el momento, con inscripciones abiertas hasta el 20 de agosto a las 23:59.
La propuesta, que forma parte del Compromiso Alfabetizador Córdoba, busca estimular la creatividad, la investigación y la innovación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En paralelo, fortalece las prioridades pedagógicas provinciales mediante el programa Transformar@Cba.
En lo que va del año, más de 3.500 docentes, directivos y supervisores han participado en capacitaciones específicas, y cerca de 300 se forman como evaluadores para las instancias departamentales, regionales y provincial. Como novedad, las universidades cordobesas se sumarán a la instancia provincial del 23 de septiembre en Córdoba Capital, con un espacio para mostrar sus propios proyectos educativos.
El ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, destacó que la feria “impulsa vocaciones científicas y fortalece la producción de conocimientos, consolidando a Córdoba como referente de innovación y desarrollo”. Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó que “cada proyecto es una oportunidad para aprendizajes con sentido, participación comunitaria y trayectorias educativas completas”.
La feria se enmarca en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y en la iniciativa La Escuela Posible, reforzando el compromiso de Córdoba con la educación inclusiva, la participación social y el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas.