Córdoba se prepara para una nueva edición de la Feria de Ciencias

El próximo jueves 28 de agosto, todas las instituciones educativas de Córdoba serán escenario de la instancia escolar e institucional de la 57° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2025. La jornada invitará a la comunidad a conocer más de 2.000 proyectos registrados hasta el momento, con inscripciones abiertas hasta el 20 de agosto a las 23:59.

La propuesta, que forma parte del Compromiso Alfabetizador Córdoba, busca estimular la creatividad, la investigación y la innovación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En paralelo, fortalece las prioridades pedagógicas provinciales mediante el programa Transformar@Cba.

En lo que va del año, más de 3.500 docentes, directivos y supervisores han participado en capacitaciones específicas, y cerca de 300 se forman como evaluadores para las instancias departamentales, regionales y provincial. Como novedad, las universidades cordobesas se sumarán a la instancia provincial del 23 de septiembre en Córdoba Capital, con un espacio para mostrar sus propios proyectos educativos.

El ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, destacó que la feria “impulsa vocaciones científicas y fortalece la producción de conocimientos, consolidando a Córdoba como referente de innovación y desarrollo”. Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó que “cada proyecto es una oportunidad para aprendizajes con sentido, participación comunitaria y trayectorias educativas completas”.

La feria se enmarca en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y en la iniciativa La Escuela Posible, reforzando el compromiso de Córdoba con la educación inclusiva, la participación social y el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas.