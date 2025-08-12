Crisis institucional en la comuna de Estancia Vieja por la sucesión del tesorero

La comuna de Estancia Vieja atraviesa un momento de alta tensión institucional tras la reunión extraordinaria de comisión comunal realizada este martes 12 de agosto. El encuentro tenía como puntos centrales la aceptación de la renuncia del tesorero Bonetto y la designación de su reemplazo, así como el tratamiento de lo expresado en un acta anterior.

En la convocatoria formal, la presidenta comunal Laura Vanesa Suárez citó al secretario Marcos Arce para garantizar el quórum y continuar con la administración comunal en el marco de la Ley 8102. Allí dejó asentado que la acefalía de la comisión solo se configuraría si quedara un único integrante, y que con la presencia de ambos existía el número suficiente para funcionar.

Sin embargo, en su respuesta escrita, Arce cuestionó duramente la convocatoria, señalando que la última reunión de comisión había sido en diciembre de 2024 y que nunca se atendieron sus pedidos previos para sesionar. Calificó la citación como intempestiva y denunció que siempre fue “ninguneado” en la gestión.

Arce también rechazó asumir el cargo de tesorero provisorio, afirmando que firmar esa aceptación sería “firmar una condena penal” por presuntos desmanejos financieros que, según él, motivaron la renuncia de todos los tesoreros de la lista oficialista. Acusó a la presidenta de “soberbia e ineptitud” y exigió la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria para rendir cuentas a los vecinos.

Durante la reunión, el secretario se abstuvo de dar tratamiento a la incorporación del siguiente candidato de la lista oficialista, manifestando su voluntad de llamar a elecciones, algo que la presidenta considera improcedente en este momento.

El conflicto dejó en suspenso la designación del nuevo tesorero y mantiene trabada la estructura de gobierno comunal. Mientras Suárez sostiene que la administración puede seguir funcionando con dos miembros y que no hay acefalía, Arce insiste en que la situación refleja un vacío de gestión y falta de aval político.