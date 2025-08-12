Cuesta Blanca gestiona nuevos proyectos ante el Gobierno provincial

En la tarde de este martes, la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, se reunió en el Centro Cívico del Bicentenario con el subsecretario de Municipios y Comunas del Gobierno de Córdoba, Natalio Graglia.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en gestiones y proyectos orientados al progreso de la localidad.

Durante la reunión, se abordaron iniciativas vinculadas al desarrollo comunitario y a la mejora de la infraestructura local, en un marco de cooperación con el Ejecutivo provincial. Desde la Comuna destacaron la importancia de estas instancias de diálogo para fortalecer el trabajo conjunto y concretar obras y programas que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos.