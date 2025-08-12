De Villa Carlos Paz a la presidencia del básquet de Córdoba Capital

Gabriel Acosta, expresidente del Sportivo Bolívar, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Cordobesa de Básquetbol (ACBB), entidad fundada en 1924 y máxima autoridad de este deporte en la ciudad de Córdoba. La ACBB regula torneos en todas las categorías —masculinas, femeninas y adaptadas—, coordina selecciones locales y fiscaliza la actividad de clubes y ligas de la capital. Su estructura incluye divisiones como Primera A, B, C, reservas, minibásquet y formativas, además de competencias provinciales clasificatorias.

Si bien su jurisdicción se limita a Córdoba Capital, la ACBB es un eslabón central dentro de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba, donde interactúa con asociaciones de otras regiones como Villa María, Morteros, Punilla, Río Cuarto y Traslasierra.

Tras conocerse la elección, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, felicitó a Acosta y destacó su “esfuerzo, trabajo y profunda vocación para ver crecer el básquet”, asegurando que su llegada a la presidencia “es un orgullo para todos los carlospacenses” y anticipando “grandes proyectos y desafíos para el básquet de toda la provincia”.