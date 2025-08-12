El Gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo ajuste al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) al eliminar la Dirección Nacional, tal como estableció el Decreto 571/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, transfiere las funciones de esta dirección directamente a la Presidencia del organismo.

Esta decisión se da pese al rechazo expresado por la Mesa de Enlace y la oposición en la Cámara de Diputados, que alertaron sobre la importancia de mantener una estructura sólida para el desarrollo y modernización del sector agropecuario.

Según el decreto, la Dirección Nacional formaba parte del primer nivel operativo del INTA, que desde el Decreto 462/2025 pasó de ser un organismo descentralizado a uno desconcentrado, bajo la dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El texto oficial indica que las funciones del Presidente y de la Dirección Nacional estaban superpuestas, y que las razones operativas que justificaban la existencia de esta última ya “han desaparecido”.

Mientras continúa la reestructuración, se mantendrán vigentes las estructuras y cargos actuales para garantizar el funcionamiento del organismo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró crítico respecto a la oposición del Congreso, señalando que es contradictorio rechazar una delegación y luego cuestionar su aplicación.

Esta medida representa un nuevo paso en la política de reducción del Estado impulsada por el Gobierno, que continúa implementando ajustes en áreas clave sin consenso parlamentario.