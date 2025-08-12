Habrá cortes de tránsito en Cárcano por obras de refuncionalización

Carlos Paz encara una nueva etapa de obras en la avenida Cárcano y eso traerá cortes parciales y desvíos de tránsito durante tres días seguidos.

Hoy, martes 12, el movimiento de maquinarias y operarios se concentrará en las esquinas con Kepler y Santiago del Estero. Mañana, miércoles 13, las tareas se trasladarán a Strada, San Luis, Tierra del Fuego y otra vez Kepler. El jueves 14 será el turno de Libertad, Mazzini y Santiago del Estero.

Aunque el servicio de agua no se verá afectado, las autoridades piden manejar con paciencia y precaución, ya que en cada cruce habrá personal coordinando el paso de vehículos y peatones.