La Falda celebró los 56 años de su cuartel de bomberos voluntarios

La Falda conmemoró el 56° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios Libertador General San Martín con un acto encabezado por el intendente Javier Dieminger y el secretario de Gobierno, Gonzalo Murúa.

La ceremonia destacó la labor de más de 45 efectivos que integran el cuerpo, siempre dispuestos a responder ante situaciones de riesgo para la vida y los bienes de los vecinos. Los bomberos mantienen una presencia activa en la ciudad, guiados por valores de vocación, sacrificio y compromiso comunitario.

El cuartel, que ha acompañado a La Falda durante más de medio siglo, es reconocido como una de las instituciones más representativas del espíritu solidario de la localidad.