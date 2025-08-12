La Falda celebró a sus bomberos voluntarios

La Falda celebró los 56 años de su cuartel de bomberos voluntarios

Con más de 45 integrantes, el cuerpo sigue siendo un pilar en la atención de emergencias y urgencias en la ciudad.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 12 de agosto de 2025 · 12:00

La Falda conmemoró el 56° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios Libertador General San Martín con un acto encabezado por el intendente Javier Dieminger y el secretario de Gobierno, Gonzalo Murúa.

La ceremonia destacó la labor de más de 45 efectivos que integran el cuerpo, siempre dispuestos a responder ante situaciones de riesgo para la vida y los bienes de los vecinos. Los bomberos mantienen una presencia activa en la ciudad, guiados por valores de vocación, sacrificio y compromiso comunitario.

El cuartel, que ha acompañado a La Falda durante más de medio siglo, es reconocido como una de las instituciones más representativas del espíritu solidario de la localidad.

Galería de fotos

Comentarios