La Falda suma más de 4.000 m² de calles adoquinadas

La Municipalidad de La Falda informó que avanza la obra de adoquinado en el barrio El Alto, Villa Edén, con la ejecución por tramos que ya suma más de 4.064 metros cuadrados intervenidos.

Los trabajos incluyeron las calles Fray Luis Beltrán, Pasaje Bogotá, Miguel Luna y la avenida Argentina hasta el límite con Huerta Grande. Según el municipio, el objetivo es mejorar la accesibilidad y transitabilidad, garantizando una circulación más segura y ordenada.

La obra continuará en nuevas cuadras del sector, en el marco del plan municipal de mejoramiento vial que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad.