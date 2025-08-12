Los fenómenos astronómicos que podrán verse en los cielos de Córdoba

Durante el octavo mes de año, habrá que mirar al cielo por las noches para disfrutar del espectáculo gratuito que ofrecerán las sierras de Córdoba. Habrá de todo para aprovechar los paisajes naturales y presenciar variados fenómenos astronómicos.

Desde Plaza Cielo Tierra dieron a conocer los distintos eventos que llegarán en agosto.

Desde mañana, martes 12, será posible ver cómo Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno parecen alinearse. Lo propio ocurrirá con Neptuno y Urano, aunque será necesario un telescopio para apreciar este fenómeno.

En tanto, el martes 19 de agosto, se registrará la unión entre la Luna y Júpiter, mientras que el miércoles 20 se podrá observar a la Luna junto a Venus. Y por último, el martes 26, se producirá la conjunción de la Luna y Marte.