Pese a la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner quiere estar presente en la campaña

El Partido Justicialista Nacional fue escenario ayer de un encuentro de trabajo que reunió a partidos, organizaciones sociales y sindicatos que integran el frente Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de delinear acciones de campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre.

La reunión, que se desarrolló en la sede de Matheu, definió como prioridad llevar a todo el territorio bonaerense la síntesis de los mensajes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien en sus últimas apariciones públicas apuntó contra las consecuencias sociales y económicas derivadas de las políticas del presidente Javier Milei.

Durante el cónclave, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para “concientizar a la población sobre la importancia de ir a votar”, con la mira puesta en lograr una mayoría en el Congreso que permita “frenar los embates” del Gobierno y “recuperar los derechos que la mayoría del pueblo argentino está perdiendo”.

Según señalaron fuentes partidarias, Cristina mantiene un rol activo en la estrategia electoral y busca estar presente en los actos clave para reforzar la unidad de la coalición.