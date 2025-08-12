Preocupación del gremio mercantil por despidos y falta de pago de salarios en Carlos Paz

Durante las últimas semanas el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz a advertido que muchos empleadores desestiman el pago de sueldos a sus empleados, así como también se desarrollan muchas situaciones de despido y suspensiones en los contratos de trabajo

Los letrados de la entidad manifiestan que se ha incrementado el número de medidas arbitrarias por parte de los empleadores, teniendo en cuenta el contexto socio- económico que se desarrolla en nuestro país

“Nosotros como sindicato tenemos que tomar las herramientas necesarias para arbitrar los reclamos en búsqueda de que se respeten los derechos de los trabajadores y de las fuentes laborales”, expresó el letrado del gremio mercantil Francisco Cecco

Ante cualquiera de estas situaciones y/o consultas los abogados del Centro de Empleados de Comercio se encuentran disponibles todos los martes y jueves de 14 a 17 horas en la sede sindical ubicada en Lisandro de La Torre 302