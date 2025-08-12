Que alimentos subieron y bajaron de precio en los supermercados cordobeses

La canasta de alimentos mostró importantes variaciones en los últimos doce meses en las góndolas de Córdoba. En promedio, los productos registraron una suba del 14,7% y se ubicaron por debajo de los índices inflacionarios, algo distinto a lo que ocurrió durante el 2024 y el 2023.

Uno de los productos que sufrió el mayor incremento ha sido el aceite de girasol (1,5 lt), que pasó de $2999 a $4100 (registró una suba del 36,7%), mientras que la docena de huevos pasó de $2400 a $3600 (50%) y lideró el podio. En tanto, el pan mignon (1 kg) pasó de $2600 a $3500 (subió un 34,6%), el kilo de yerba incrementó su valor de $3600 a $4700 (30,6%) y el litro de leche pasó de $1450 a $1550 (7%).

El arroz, el azúcar y la harina registraron bajas interanuales y se aguarda el informe que dará a conocer mañana el INDEC y que corresponde a la inflación registrada durante el mes de julio.

El kilo de azúcar pasó de $1200 a $1149 (tuvo una caída de 4,2%), mientras que la harina pasó de $750 a $720 (bajó un 4%) y el arroz bajó de $2799 a $1349 (51,8%). Finalmente, los fideos mantuvieron su precio ($1650).