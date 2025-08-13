Alerta por un brote provocado por un queso contaminado, los síntomas

Un brote de listeriosis se desató en la Argentina por un queso contaminado. El alerta epidemiológico fue informado por el Ministerio de Salud de la Nación y también se dieron a conocer los síntomas que podría ocasionar y cómo actuar ante un caso.

La trasmisión de la enfermedad está vinculada directamente al consumo de un queso criollo y los primeros casos comenzaron a registrarse el 24 de abril pasado en Buenos Aires y Tucumán.

Si bien todavía no se han reportado casos en la Provincia de Córdoba,, se pide extremar las medidas preventivas ante el surgimiento de los primeros síntomas. La listeriosis es una bacteria intracelular vinculada a una infección alimentaria producto de la ingestión de algún alimento contaminado y puede estar acompañada de fiebre alta, dolor muscular, vómitos y malestar general.

Asimismo, la enfermedad puede tener un periodo de incubación de dos meses y requiere de un tratamiento que no sólo incluye antibióticos sino también internación hospitalaria.

La situación se puede agravar en mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años, personas inmunosuprimidas y personas con enfermedades preexistentes.